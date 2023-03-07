Выручка производителя игрушек Lego выросла на 17% по итогам 2022 года

Крупнейший в мире производитель игрушек Lego отчитался о росте прибыли по итогам прошлого года на 17%, которая составила 64 млрд датских крон ($9,2 млрд). Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на данные компании.

В 2022 году чистая прибыль Lego выросла на 4%, до $2 млрд, операционная прибыль — на 5%, до $2,6 млрд. При этом у компании получается опередить своих конкурентов Mattel и Hasbro. Например, в 2022 году выручка Mattel была на уровне $5,4 млрд, а чистая прибыль составила $400 млн. У Hasbro же $5,9 млрд и $200 млн соответственно.

По словам генерального директора Lego Нильса Кристиансена, рост прибыли и выручки произошел из-за высокого спроса на продукцию компании. Причем речь не идет о росте цен, а в том, что людям нравятся большие и сложные наборы.

В прошлом году Lego открыл 155 новых магазинов в разных странах мира. Причем почти половина из них была открыта в Китае.

В конце сентября группа компаний Inventive Retail Group, являющаяся эксклюзивным партнером Lego в России, решила запустить новую мультибрендовую сеть торговых точек под названием «Мир кубиков».

До этого датский производитель конструкторов Lego решил прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок.