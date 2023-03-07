Международные резервы Украины упали на 3,5% в феврале

Международные (золотовалютные) резервы Украины сократились на 3,5% в феврале и к 1 марта 2023 года находились на уровне $28,86 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«По состоянию на 1 марта международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,86 миллиарда долларов США. В феврале они снизились на 3,5% в результате интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины», — отметили в публикации.

Международные резервы Украины в 2022 году сократились на 7,9%, и к 1 января 2023 года составили $28,5 млрд.

12 февраля в отчете НБУ сообщалось, что чистая прибыль банков на Украине уменьшилась на 68% в 2023 году по сравнению с показателями 2021 года, составив 24,7 млрд гривен ($670 млн). По данным регулятора, рентабельность банковского сектора сократилась до 10,9%, в то время как по итогам 2021 года этот показатель был на уровне 35,1%.

До этого телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что корпорации США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку получают от этого большую выгоду. По его словам, инвестиционная компания BlackRock назвала этот конфликт «прекрасной возможностью» превратить Украину в «оплот капитализма»».