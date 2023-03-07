Reuters узнал, что российские танкеры стали активнее поставлять необработанную нефть в ОАЭ

Агентство Reuters со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов написало, что в Объединенных арабских эмиратах стали сбывать больше необработанной нефти из России.

Как говорится в публикации, поставки топлива выросли на фоне введения санкций Запада в отношении России. С конца прошлого года Россия доставила в порты Персидского залива порядка полутора миллионов баррелей сырой нефти. Партии топлива марки Urals направлялись на нефтеперерабатывающий завод Ruwais в ОАЭ и в крупнейший на Ближнем Востоке центр торговли Фуджейра.

По словам экспертов, рост поставок свидетельствует о расширении сотрудничества между Россией и ведущими производителями Персидского залива. Арабские государства сопротивляются попыткам США изолировать Россию и отказываются добывать больше топлива, чтобы вытеснить страну с рынка.

Ранее CNN написало, что у российской нефти по-прежнему появляются новые покупатели по всему миру, несмотря на западные санкции. Но даже те, кто целыми днями отслеживает ее перемещение, не могут точно определить, кто перевозит сырье.