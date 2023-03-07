DM сравнила ситуацию с продуктами в британских и российских супермаркетах

Эффективность санкций Запада в отношении России вызывает сомнения на фоне заполненных продуктами полок российских супермаркетов и дефицита яиц и овощей в Великобритании. Об этом пишет корреспондент газеты Daily Mail Сью Рейд.

В качестве примера Рейд привела фотографию, сделанную в одном из супермаркетов в Перми, на которой запечатлены полки с овощами, и аналогичную фотографию из супермаркета в Бристоле, на которой видны полупустые полки.

По словам журналистки, британские супермаркеты вводят ограничения на покупку томатов и огурцов, в то время как россияне не сталкивались с такими проблемами в последнее время.

Ранее Минфин РФ сообщал, что дефицит федерального бюджета России в январе – феврале 2023 года предварительно составил 2,58 трлн рублей.