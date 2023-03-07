Минэнерго Турции: вопрос с поставками черноморского газа может решиться в апреле

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вопрос с поставками черноморского газа из нового турецкого месторождения может решиться в апреле. Его слова передает агентство Anadolu.

По словам Донмеза, часть персонала, отвечавшего за проектные работы по запуску газового хаба, проживала в зоне землетрясений, и сейчас им необходимо позаботиться о своих семьях.

«Часть работников уже возвращается к работе. Скорее всего, вопрос решится в апреле», — пояснил министр.

Ранее Донмез говорил, что работа газового хаба потребует поправок в законодательство. Он подчеркнул, что турецкие власти планируют запустить газовый хаб в работу до конца года. После внесения поправок юридическая часть подготовки работы хаба будет завершена.

До этого член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан говорил, что Анкаре нужны будут российские инвестиции для строительства газового хаба.