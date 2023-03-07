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Компания Carlsberg планирует продать бизнес в России

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Global Look Press

Датская пивоваренная компания Carlsberg планирует до наступления лета продать все активы в России. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пребывание на посту еще полгода позволит мне и моей команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до наступления лета», — приводит компания слова генерального директора компании Сиеса т'Харта.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года чистая прибыль автомобильной компании Mercedes-Benz стала рекордной и достигла отметки €14,8 млрд. Этот показатель увеличился на 34%, несмотря на уход германского производителя с российского рынка, сообщается в отчетности фирмы.

При этом выручка от продолжающейся деятельности составила €150 млрд, увеличившись за 12 месяцев на 12%. Успешным для компании также стал и четвертый квартал прошлого года. За этот период времени производитель нарастил прибыль на 16%, до €41 млрд. Кроме того, чистая прибыль концерна увеличилась до €4 млрд (+63%), уточняется в документе.

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