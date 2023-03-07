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«Ъ»: в феврале 2023 года банки выдали россиянам кредитов более чем на 995 млрд рублей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспресс-мониторинга Frank RG написала, что в феврале этого года российские банки выдали гражданам кредитов более чем на 995 млрд рублей. По сравнению с январем показатель увеличился на 22,5%.

Как говорится в публикации, основной прирост кредитования в феврале показал сегмент ипотеки, как и в более ранние периоды. По итогам прошлого месяца банки выдали 114,7 тыс. жилищных займов на сумму 427,7 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатель января.

Положительную динамику показали также сегмент кредитов наличными и автокредиты. В то же время сегмент POS-кредитования показал отрицательную динамику.

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что в настоящее время наблюдается сезонное восстановление кредитного рынка после первого месяца года, и о полном восстановлении речи пока не идет. Также они добавили, что сохраняются высокие риски роста просрочки.

Дальнейшие прогнозы эксперты дать затруднились. По их мнению, все будет зависеть от внешних и внутренних экономических шоков.

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