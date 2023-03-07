Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Interia: бесконтрольные поставки яиц и мяса птицы с Украины разрушают птицеводство в ЕС

close
100%
Freepik.com

Европейские страны обеспокоены тем, что с Украины резко вырос импорт яиц и мяса птицы, которые, по мнению экспертов, могут навредить птицеводческой отрасли региона. Об этом пишет Interia.

Импорт мяса птицы в Евросоюз (ЕС) с Украины за первые восемь недель 2023 года составил чуть более 32,3 тыс. тонн, что на 94% больше значения аналогичного периода прошлого года. В этой категории больше всего вырос импорт замороженного мяса, объем которого составил 16,66 тыс. тонн (рост на 171,6%). Также отмечается резкий – на 40,4% – рост импорта свежего мяса - всего 12,4 тыс. тонн за данный период.

В публикации отметили, что больше всего выросли поставки яиц. За первые восемь недель 2023 года они подскочили на 1370% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако, по словам председателя управляющей комиссии Фонда продвижения мяса птицы Павла Подставки, реальная ситуация совсем другая и никто не угрожает птицеводческой отрасли ЕС. На самом деле поставки мяса птицы и яиц с Украины не так велики.

В начале марта портал Interia сообщал, что поляки испугались повторения британского сценария — нехватки овощей и фруктов из-за выросших цен на энергию. Если ситуация не будет меняться, то Польшу ждет «ценовой апокалипсис». По словам собеседника издания, большинство фермеров в Польше жалуются на рост цен на энергоносители. При этом речь идет лишь о тех фермерах, которые еще как-то продолжают работать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть