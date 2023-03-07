Interia: бесконтрольные поставки яиц и мяса птицы с Украины разрушают птицеводство в ЕС

Европейские страны обеспокоены тем, что с Украины резко вырос импорт яиц и мяса птицы, которые, по мнению экспертов, могут навредить птицеводческой отрасли региона. Об этом пишет Interia.

Импорт мяса птицы в Евросоюз (ЕС) с Украины за первые восемь недель 2023 года составил чуть более 32,3 тыс. тонн, что на 94% больше значения аналогичного периода прошлого года. В этой категории больше всего вырос импорт замороженного мяса, объем которого составил 16,66 тыс. тонн (рост на 171,6%). Также отмечается резкий – на 40,4% – рост импорта свежего мяса - всего 12,4 тыс. тонн за данный период.

В публикации отметили, что больше всего выросли поставки яиц. За первые восемь недель 2023 года они подскочили на 1370% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако, по словам председателя управляющей комиссии Фонда продвижения мяса птицы Павла Подставки, реальная ситуация совсем другая и никто не угрожает птицеводческой отрасли ЕС. На самом деле поставки мяса птицы и яиц с Украины не так велики.

В начале марта портал Interia сообщал, что поляки испугались повторения британского сценария — нехватки овощей и фруктов из-за выросших цен на энергию. Если ситуация не будет меняться, то Польшу ждет «ценовой апокалипсис». По словам собеседника издания, большинство фермеров в Польше жалуются на рост цен на энергоносители. При этом речь идет лишь о тех фермерах, которые еще как-то продолжают работать.