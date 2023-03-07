Минфин России предложил запретить иноагентам приобретать драгметаллы на госаукционах

В Министерстве финансов предложили запретить лицам со статусом иностранного агента участвовать в государственных аукционах по продаже драгметаллов и драгоценных камней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Подробности инициативы приводятся в пояснительной записке к проекту приказа Минфина РФ.

«Проектом приказа предлагается установить в качестве требований к участнику аукциона отсутствие статуса иностранного агента, присвоенного в соответствии ‎с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ...» — следует из документа.

В настоящий момент неизвестно, когда планируется внести на рассмотрение в Госдуму данный законопроект и будут ли дополнительные затраты на реализацию.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии разрабатывают пакет законопроектов об иностранных агентах влияния.

Также в Совете Европы попросили парламент Грузии не принимать закон об иностранных агентах.