Президент России Владимир Путин поручил отменить НДС за продажу внутрироссийских туров до 2027 года, сообщается во вторник на сайте Кремля.

Льгота будет действовать с 1 января 2023 года и продлится до 30 июня 2027 года. Обнуление НДС коснется продажи турпоездок в сфере внутреннего и въездного туризма.

Ранее глава Министерства экономического развития (МЭР) Максим Решетников заявил, что ведомство предлагает освободить до 2027 года от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме. Его слова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявлял, что работы по переоборудованию научных судов «Росгеологии» для туристической деятельности на Дальнем Востоке начнутся в будущем году. Перепрофилировать под круизный туризм хотят четыре научно-исследовательских суда, подведомственных «Росгеологии». В работе будут привлекать морские конструкторские бюро. Сейчас чиновники заняты поисками источников финансирования.