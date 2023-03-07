Welt: рост цен на электроэнергию в Германии является угрозой для рабочих мест

Германские профсоюзы обеспокоились ростом цен на электроэнергию, так как это может создать угрозу для рабочих мест. Об этом пишет газета Die Welt.

В публикации отметили, что профсоюзы IG Metall, IGBCE и IG BAU выступили с совместным заявлением, что существует риск потери рабочих мест и закрытия предприятий, особенно в энергоемких секторах, таких как металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов.

По словам председателя IG Metall Йорга Хофманна, властям необходимо вмешаться в ситуацию, чтобы заняться регулированием цен на энергию. Если же этого не произойдет, то производство стали, алюминия и прочие сектора промышленности, которые потребляют много энергии, могут исчезнуть. При этом будет затронуто сотни тысяч рабочих мест.

Председатель IGBCE Михаэль Вассилиадис предупредил, что химическая и бумажная промышленность нуждаются в куда большем количестве энергии, чем есть сейчас. При закрытии этих секторов промышленности может произойти деиндустриализации всей страны.

6 марта газета Die Welt писала, что согласно данным исследования, проведенного по заказу немецкого банка Postbank, каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает бытовые расходы из-за возросшей инфляции. В исследовании приняли участие 2100 человек старше 18 лет. Оно показало, что число людей, сталкивающихся со сложностями при оплате бытовых расходов, выросло на 54% по сравнению с началом 2022 года.