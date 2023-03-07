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Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ перевыполнила план по экономии газа

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы. Об этом Шольц заявил в ходе своего выступления на экономической конференции в Берлине, передает ТАСС.

«Мы стали независимыми от угля, газа и нефти из России», — сказал он.

Шольц отметил, что не сбылся ни один из негативных сценариев, прогнозировавшийся осенью 2022 года.

«Мы отчасти перевыполнили свои цели», — указал канцлер.

Шольц подчеркнул, что изначально немецкое правительство полагало, что подземные газохранилища к концу зимы будут заполнены на 40%, но на деле уровень заполненности сейчас составляет 70%.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из РФ, и это не привело ни к экономическому кризису, ни к дефициту энергоносителей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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