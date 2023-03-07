Глава Petronas Абидин: цены на нефть и газ будут неопределенными на время украинского конфликта

Цены на нефть и газ в мире могут менять как угодно, пока продолжается спецоперация России на Украине. Об этом РИА Новости заявил операционный директор и вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин.

«Тяжело сказать, это известно одному лишь Богу. Пока продолжается конфликт, произойти может все что угодно. Мы лишь пытаемся подготовиться», — отметил Абидин.

По его словам, у Европы нет единого решения по поводу замещения поставок топлива из России. При этом Малайзия не считает устойчивыми цены на энергоносители, когда они находятся на высоком уровне.

6 марта руководитель американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт заявил, что страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах. По его словам, сегодня наблюдается чрезмерная зависимость от поставок российского газа.

До этого издание Haber7, ссылаясь на данные финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщило, что поставки российской нефти и газа в Европу продолжаются, несмотря на санкции, и Россия получает от их продажи не менее €100 млн в день.