Reuters: Украина без участия России начала переговоры о продлении «зерновой сделки»

Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении «зерновой сделки», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Источник сказал, что Украина не вела переговоров с Россией, но отметил, что разговаривать с Москвой, скорее всего, будут украинские партнеры.

Ранее представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии в связи с истечением 18 марта срока действия зерновой сделки продолжаются, на данный момент никто из участников не отказался от ее продления.

По его словам, организация ведет дискуссии со всеми сторонами, но он не может вдаваться в детали о позициях, с которых выступают стороны.

На уточняющий вопрос о том, значит ли это, что все стороны участвуют в работе и никто не отказался от продления договоренности, Дюжаррик заявил: «Это констатация факта».

Официальный представитель генсека ООН не стал комментировать информацию о том, действительно ли обсуждается увеличение количества украинских портов для экспорта продовольствия.