Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: Украина без участия России начала переговоры о продлении «зерновой сделки»

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении «зерновой сделки», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Источник сказал, что Украина не вела переговоров с Россией, но отметил, что разговаривать с Москвой, скорее всего, будут украинские партнеры.

Ранее представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии в связи с истечением 18 марта срока действия зерновой сделки продолжаются, на данный момент никто из участников не отказался от ее продления.

По его словам, организация ведет дискуссии со всеми сторонами, но он не может вдаваться в детали о позициях, с которых выступают стороны.

На уточняющий вопрос о том, значит ли это, что все стороны участвуют в работе и никто не отказался от продления договоренности, Дюжаррик заявил: «Это констатация факта».

Официальный представитель генсека ООН не стал комментировать информацию о том, действительно ли обсуждается увеличение количества украинских портов для экспорта продовольствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть