Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США признали, что Россия продолжает снабжать мир нефтью

Изменившаяся структура цен на российское «черное золото» не повлияла на то, что Россия по-прежнему снабжает весь мир своей нефтью, констатировал глава совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт.

«Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен», – цитирует Вирта Общественная служба новостей.

Как напоминает ФАН, ранее Варшава пыталась выставить российскую сторону недостойным поставщиком. Так, Польша, в частности, призывала к остановке поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть