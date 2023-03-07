Изменившаяся структура цен на российское «черное золото» не повлияла на то, что Россия по-прежнему снабжает весь мир своей нефтью, констатировал глава совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт.

«Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен», – цитирует Вирта Общественная служба новостей.

Как напоминает ФАН, ранее Варшава пыталась выставить российскую сторону недостойным поставщиком. Так, Польша, в частности, призывала к остановке поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».