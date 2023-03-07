Финский производитель детской одежды Reima покинул российский рынок

Финская компания Reima, которая занимается производством детской одежды, завершила сделку по продаже своих российских активов местному оператору. Об этом сообщается на сайте организации.

«Выход Reima из России завершен, так как дочерняя компания Reima в России была продана местному оператору», — отметили в публикации.

Собственные магазины Reima в России закрылись в марте 2022 года. При этом использование бренда Reima франчайзинговыми предпринимателями закончилось в июне. Сейчас персонал компании в России перешел работать к новому владельцу. Дочерняя компания Reima LLC также изменит название по условиям заключенного соглашения.

26 февраля газета «Известия» писала, что около 20 брендов одежды из Ирана готовятся выйти на российский рынок. По данным издания, поставщики уже провели переговоры с Минпромторгом и управляющими торговых центров. Отмечается, что один из производителей заключил договор на $15 млн.

До этого статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что производители одежды из России смогут без особых сложностей заменить товары японского бренда Uniqlo, если он все-таки решит покинуть российский рынок.