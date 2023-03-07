Дипломат Логвинов заявил, что новые санкции ЕС предсказуемы

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском Союзе (ЕС) Кирилл Логвинов выступил с заявлением о том, что содержание десятого пакета рестрикций против РФ оказалось весьма предсказуемым. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на практике такие санкции почти никак не отражаются на развитии государства. Дипломат напомнил, что, помимо внесения россиян в «нелегитимные черные списки», Евросоюз также изменил свое законодательство ради большего эффекта.

Однако и здесь у него ничего не вышло, цитирует дипломата Общественная служба новостей.

Логвинов пояснил, что ограничения десятого санкционного пакета почти ничего не изменили, поскольку многие логистические цепочки были разорваны еще до введения формальных ограничений. Тем более в России все компании оказались готовы к введению санкций.