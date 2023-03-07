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Forbes: экспорт товаров с Украины в 2022 году снизился на 35%

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Vincent Mundy/Reuters

Экспорт товаров с Украины в 2022 году снизился на 35%, до $44,2 млрд. Об этом сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы республики.

Отмечается, что сокращение сказалось на всех отраслях. Единственным заметным исключением стал выросший на 6% экспорт IT-услуг, до $7,35 млрд.

При этом лидерами по объемам экспорта в 2022 году стали агропромышленный и горно-металлургический комплексы, которые обеспечивали более половины совокупного экспорта. По стоимости экспорта лидировали зерновые культуры, подсолнечное масло и черные металлы, но экспорт металла снизился более чем в три раза, до $4,5 млрд.

В 2022 году Украина обеспечила 20% европейских поставок кабельных сетей, электроники и других мелких деталей автомобильных компонентов. Forbes указывает, что локализация производств на западе страны спасла отрасль с годовым оборотом более $500 млн.

Экспорт товаров остальных отраслей составил в общей сложности $7,4 млрд. Деревообрабатывающая промышленность заняла лидирующие позиции, ее экспорт снизился всего на 6%, до $1,9 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия вернулась к показателям объема импорта 2020 года.

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