Новак призвал найти ресурсную базу для СПГ-проектов на 34 млн тонн в год

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что России необходимо найти ресурсную базу для СПГ-проектов еще на 34 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщает ТАСС.

«Стратегической задачей и будущим для нашего экспорта газа является развитие производства СПГ, которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 млн тонн в год», — сказал Новак.

Он отметил, что на данный момент по реализованным проектам производство составляет около 33 млн. С учетом реализуемых проектов, РФ должна выйти на 66 млн тонн в год.

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов еще на 34 млн тонн СПГ в год.

Ранее член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что энергосистема Европы смогла за год серьезно уменьшить зависимость от российского газа. По ее словам, резко выросли закупки СПГ, с 80 млрд кубометров в 2021 году до 135 млрд кубометров в 2022 году. При этом страны – участницы Евросоюза (ЕС) смогли уменьшить спрос на газ на 19% с августа прошлого года по январь 2023 года.