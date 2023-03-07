ЦБ РФ: прибыль банков РФ в 2023 году может составить 1,2-1,5 трлн рублей

В Центробанке заявили, что прибыль российских банков в 2023 году может составить 1,2-1,5 трлн рублей, в 2024 году — 1,2-1,7 трлн рублей, сообщается на сайте банка.

ЦБ отмечает, что такой прогноз сбудется «при отсутствии новых потрясений».

Ранее Банк России продлил до 9 сентября 2023 года запрет на взимание банками комиссии при выдаче иностранной валюты, сообщает пресс-служба регулятора.

С 9 марта по 9 сентября кредитные организации не смогут взимать с физических лиц комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 по московскому времени 9 марта 2022 года с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), открытых в этом банке, сообщает Центробанк.

Также банки будут не вправе взимать комиссию за конвертацию иностранной валюты в доллары США или евро, осуществляемую при выдаче гражданам иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте.