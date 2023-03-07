«Ъ»: компания Michelin нашла покупателя на завод в Подмосковье

Компания по производству шин Michelin нашла покупателя на свой завод в подмосковном Давыдово, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, покупателем стало ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Компания являлась дистрибьютором шин в том числе марки Michelin. Сейчас сделка близка к завершению, уточнили источники издания, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что площадка в Давыдово простаивает с середины марта 2022 года. Мощность завода составляет 1,5 — 2 млн шин в год. Предприятие Michelin открылось в 2004 году и стало первым, занимающимся инвестициями глобальных производителей шин в России.

Ранее аналитики журнала «Авто.ру» подсчитали, что зарубежные автопроизводители и отраслевые бренды потеряли около $38,5 млрд после ухода из России. При этом самые крупные убытки в размере $24,4 млрд понесла компания British Petroleum.