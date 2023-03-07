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ДТЭК: общий долг за потребление электроэнергии на Украине достиг $67,5 млн

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Efrem Lukatsky/AP

Общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет $67,5 млн, в последние несколько месяцев украинцы стали хуже платить за свет. Об этом сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить… Платить за потребленную электроэнергию все равно придется», — написал Коваленко.

Гендиректор подчеркнул, что долг в $67,5 млн является колоссальной суммой, особенно в условиях того, что сейчас энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления.

Коваленко добавил, что если размер долга увеличится, электроэнергии лишатся в первую очередь потребители. Также он предупредил, что органы социальной защиты могут отказать в оформлении субсидии, если коммунальные услуги не оплачены.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об усилении защиты объектов энергетической инфраструктуры в стране.

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