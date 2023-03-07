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«Известия» сообщили, что цены на вторичное жилье в России за месяц выросли до 7,5%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Газета «Известия» со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Этажи» написала, что в России за последний месяц произошел важный перелом на рынке вторичного жилья. Как говорится в публикации, цена продажи за этот период увеличилась до 7,5%, тогда как восемь месяцев прошлого года стоимость падала.

Аналитики компании рассказали, что в Краснодаре, Челябинске и Нижнем Новгороде стоимость поднялась на 7.5%, 4,6% и 3,5% соответственно. В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге – на 2,7% и 1,6%. Эксперты объяснили это высоким спросом на вторичное жилье. По их словам, спрос увеличился за год в среднем на 4% по причине роста ипотечных ставок по льготным программам на новостройки.

«Уменьшение дисконта при продаже вторичного жилья в первую очередь связано с возросшим интересом к нему. Очень большие скидки отмечались с весны 2022 года. Но теперь новостройки потеряли популярность. Люди снова переориентировались на вторичку, которую покупать значительно более безопасно: исключено банкротство застройщика», — пояснили в компании.

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