Госдеп и ЕК обсудили, как оставить Россию без доходов от драгоценных камней

Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии (ЕК) обсудили с алмазным бизнесом, как оставить Россию без доходов от драгоценных камней. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Госдеп.

Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, представители Госдепартамента и ЕК обсудили с ведущими представителями индустрии из Соединенных Штатов и Европы важность участия алмазной отрасли «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

Там также указали, что РФ по-прежнему зарабатывает «миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов».

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюза пытаются найти возможности, чтобы отследить российские алмазы, которые пересекают границы.

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что запрет на закупку российских алмазов не имеет смысла, поскольку они все равно попадут в европейские магазины обходными путями.