Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдеп и ЕК обсудили, как оставить Россию без доходов от драгоценных камней

close
100%
Depositphotos

Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии (ЕК) обсудили с алмазным бизнесом, как оставить Россию без доходов от драгоценных камней. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Госдеп.

Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, представители Госдепартамента и ЕК обсудили с ведущими представителями индустрии из Соединенных Штатов и Европы важность участия алмазной отрасли «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

Там также указали, что РФ по-прежнему зарабатывает «миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов».

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюза пытаются найти возможности, чтобы отследить российские алмазы, которые пересекают границы.

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что запрет на закупку российских алмазов не имеет смысла, поскольку они все равно попадут в европейские магазины обходными путями.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть