И.о. постпреда РФ при ЕС Логвинов: Запад рано или поздно вернет замороженные активы России

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил РИА Новости, что рано или поздно замороженные на Западе российские средства будут возвращены, а возможные потери будут компенсированы из кармана европейских налогоплательщиков.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, «Группа семи», какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — сказал он.

По словам Логвинова, юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, причем, вероятно, с процентами. Также он подчеркнул, что если по каким-то причинам эти средства будут «утеряны», то Евросоюз будет вынужден компенсировать потери за счет налогоплательщиков, которые об этом и не догадываются.

После начала специальной военной операции России на Украине примерно половина валютных резервов страны (около $300 миллиардов) были заморожены западными странами.

Ранее глава американского Минфина признала наличие «серьезных юридических препятствий» в вопросе конфискации крупных замороженных активов России.