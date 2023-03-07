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Минэкономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны в этом году

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Заместитель главы Минэкономики Украины Алексей Соболев заявил, что министерство ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2023 году. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

По его замминистра, вместо прогнозируемых 3,2% рост ВВП Украины составит лишь 1%.

Он указал, что причиной такого ухудшение прогноза роста ВВП являются предположения, что конфликт на Украине не завершится в середине 2023 года, а продлится «почти целый год».

Соболев добавил, что, по сравнению с 2022 годом, инфляция в текущем году должна снизиться с 26,6% до 24%.

Ранее научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихкё заявил, что ВВП Украины в 2022 году сократился на 40%, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше.

До этого бывший советник президента Украины Владимира Зеленского, экономист Олег Соскин выразил мнение, что экономика Украины будет в стагнации до 2034 года.

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