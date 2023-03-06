Вице-президент Equinor Варнесс: Норвегия не может заместить Россию на энергорынке ЕС

Старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил, что Норвегия не в состоянии полностью заместить Российскую Федерацию на европейском энергетическом рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, вовсе нет», — рассказал Варнесс.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли Норвегия занять место России на европейском газовом рынке.

Ранее стало известно, что объем морских поставок нефти из Российской Федерации на неделе с 24 февраля по 3 марта сократился до 3,11 млн баррелей в день, что на 14% (или 526 тыс. барр. в день) меньше, чем неделей ранее.

Все падение пришлось на порты Тихоокеанского региона, отгрузки из балтийских и черноморских терминалов не изменились по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то рынок этого топлива будет «очень несбалансированным».