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Bloomberg: глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал ЕС снизить в марте полок цен на нефть из РФ

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Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду», — заявил эстонский министр.

Он подчеркнул, что подобная мера стала бы шагом «в правильном направлении».

Рейнсалу подчеркнул, что также необходимо  «продолжать дружеское давление» на соседние с Россией страны. По мнению главы эстонского ведомства, это позволит добиться того, чтобы они не участвовали в нарушениях антироссийского санкционного режима ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то рынок этого топлива будет «очень несбалансированным». 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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