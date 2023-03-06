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Глава Gunvor Торнквист: для мирового рынка очень важно, что РФ продолжает продажу нефти

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Dmitry Lovetsky/AP

Глава одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor Торбьорн Торнквист заявил, что важным фактором для глобального рынка является возможность Российской Федерации продолжать продажу нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь есть понимание, что Россия смогла продолжить продавать нефть, и это очень, очень важный фактор для глобальной системы», — заявил Торнквист.

Ранее стало известно, что скидки на нефть из России, предоставленные с апреля по декабрь прошлого года, не помогли Индии значительно снизить среднюю стоимость сырья.

Информация о больших скидках, предоставляемых Россией, позволяла аналитикам предполагать другие цифры. По данным The Indian Express, всего страна потратила $126,51 млрд на закупку нефти, из них Российская Федерация получила почти $22 млрд.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников Государственного департамента США сообщило, что Индия покупает нефть из России по цене, которая значительно ниже введенного западными странами потолка.

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