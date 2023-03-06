Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что отказ от газа из РФ не прошел без последствий

Отказ от газа из РФ не прошел без последствий, заявил глава немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По словам министра, газовые отправки из РФ в январе прошлого года покрывали больше половины снабжения ФРГ. При этом Хабек назвал «гигантским достижением» то, что энергетическое снабжение государства сохранилось после отмены поставок из России.

Однако глава ведомства напомнил, что немцы «заплатили цену» за такое решение руководства страны.

«Все это не осталось без последствий», — цитирует вице-канцлера Общественная служба новостей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть