Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что отказ от газа из РФ не прошел без последствий

Отказ от газа из РФ не прошел без последствий, заявил глава немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По словам министра, газовые отправки из РФ в январе прошлого года покрывали больше половины снабжения ФРГ. При этом Хабек назвал «гигантским достижением» то, что энергетическое снабжение государства сохранилось после отмены поставок из России.

Однако глава ведомства напомнил, что немцы «заплатили цену» за такое решение руководства страны.

«Все это не осталось без последствий», — цитирует вице-канцлера Общественная служба новостей.