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В Chevron заявили о сложностях из-за потолка цен на нефтепродукты из РФ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что потолок цен на нефтепродукты из России создал определенные сложности для работы энергетических рынков. Об этом он сообщил на конференции CERAWeek, передает РИА Новости.

По его словам, сложности связаны, в том числе, с ограничениями на возможность покупки, продажи и страхования нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что польская нефтеперерабатывающая компания с государственным участием Orlen собирается добиться от российской стороны компенсаций за прекращение поставок нефти.

Компании принадлежат 7 нефтеперерабатывающих заводов в Польше, Чехии и в Литве, а также около 2700 торговых точек в Чехии, Германии, Литве и Польше. Компания появилась в 1999 году в результате слияния польских государственных монополий Petrochemia Plock и Centrala Produktow Naftowych. 27% акций компании принадлежит правительству Польши.

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