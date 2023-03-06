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Минфин РФ: объем ФНБ на 1 марта составляет 11,1 трлн рублей

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Pixabay

В Министерстве финансов Рф сообщили, что объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 11,1 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По состоянию на 1 марта 2023 года объем ФНБ составил 11,1 трлн рублей, или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что объем ликвидных активов ФНБ на 1 марта составил эквивалент 6,44 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что российский бюджет пополнился в 2022 году на 52 млрд руб. за счет размещения средств Фонда национального благосостояния в финансовые активы. В то же время размещение средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с учетом убытка, не погашенного за предыдущий процентный период, принесло отрицательный результат в минус 6,190 млрд руб.

Совокупная доходность размещения средств фонда на счетах в российском Центробанке в 2022 году составила минус 0,05% годовых и плюс 1,10% с момента создания фонда в январе 2008 года. В рублях доходность составила минус 6,03% годовых, а с момента создания фонда плюс 13,73%.

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