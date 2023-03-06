В МИД Австрии посчитали, что Raiffeisen должен сам принимать решение о работе в России

Австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) необходимо самостоятельно решать продолжать ли работу на территории России в контексте западных ограничительных мер. Такую позицию выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Der Standard.

«Согласно исследованию Университета Санкт-Галлена, из российского рынка ушли менее 10% международных компаний. Этот банк (RBI) работает не только в России, но и является одним из крупнейших финансовых институтов Украины. Жизнь не черно-белая. Я на связи с RBI, которая в конечном итоге должна сама принять решение, как себя здесь вести», — сказал глава МИД Австрии.

Шалленберг назвал поведение кредитной структуры с февраля 2022 года по настоящее время разумным. Администрация банка, по его словам, наблюдала за ситуацией и выжидала, рассматривая все сценарии действий.

Во второй половине февраля агентство Reuters написало, что американский Минфин запустил расследование в отношении RBI из-за работы на территории России.

26 октября президент Владимир Путин утвердил решение о запрете проведения сделок с долями 45 банков без соответствующего разрешения руководства страны.