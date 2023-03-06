Первая партия дизтоплива из ОАЭ добралась до Германии

Первая крупная партия дизельного топлива из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) достигла Германии. Об этом сообщается на сайте энергетической компании Hoyer.

«Партия была выгружена сегодня утром в Вильгельмсхафене», — отметили в сообщении.

Сделка по поставке дизтоплива была заключена еще в 2022 году. Судно же с топливом из ОАЭ отправилось в Германию в конце января.

5 февраля издание немецкой медиагруппы RND писало, что новые санкции Евросоюза (ЕС), G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о запрете морских поставок российских нефтепродуктов создадут угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии. По словам сотрудника Института немецкой экономики Томаса Паулса, дизельное топливо на мировом рынке на сегодняшний день находится в дефиците.

До этого Bloomberg сообщил, что всего одну партию сжиженного природного газа (СПГ) из ОАЭ получит плавучий терминал в Германии в начале 2023 года, так как это единственное, на что смог договориться канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своей поездки.