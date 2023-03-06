Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первая партия дизтоплива из ОАЭ добралась до Германии

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Первая крупная партия дизельного топлива из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) достигла Германии. Об этом сообщается на сайте энергетической компании Hoyer.

«Партия была выгружена сегодня утром в Вильгельмсхафене», — отметили в сообщении.

Сделка по поставке дизтоплива была заключена еще в 2022 году. Судно же с топливом из ОАЭ отправилось в Германию в конце января.

5 февраля издание немецкой медиагруппы RND писало, что новые санкции Евросоюза (ЕС), G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о запрете морских поставок российских нефтепродуктов создадут угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии. По словам сотрудника Института немецкой экономики Томаса Паулса, дизельное топливо на мировом рынке на сегодняшний день находится в дефиците.

До этого Bloomberg сообщил, что всего одну партию сжиженного природного газа (СПГ) из ОАЭ получит плавучий терминал в Германии в начале 2023 года, так как это единственное, на что смог договориться канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своей поездки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть