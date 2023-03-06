Польские фермеры добились опечатывания украинского зерна при транзите

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Генрик Ковальчик и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский приняли решение, что любой транзит зерна с Украины через Польшу будет возможен только при условии, если на протяжении всей транспортировки оно будет запечатано. Об этом сообщает издание Agrofakt.

На встрече в Варшаве политики заключили соглашение, согласно которому снимать пломбы с украинского зерна будут только на лицензированных портовых складах или в странах назначения. Отмечается, что транзит зерна в опечатанных транспортных средствах в порты или другие страны ЕС не подлежит проверке Польской ветеринарной инспекцией.

Вывоз украинского зерна через Польшу был предложен в качестве альтернативы «зерновой сделке», однако польские фермеры потребовали от правительства ограничить бесконтрольное нелегальное распространение украинского зерна в стране, ведущее к падению цен на их продукцию.

Ранее глава продовольственной программы ООН призвал продлить зерновую сделку «любой ценой».