Суд взыскал с сервиса доставки RedExpress 138 млн руб. по иску парфюмерной сети «Иль де Ботэ»

Арбитражный суд Москвы взыскал около 138 млн руб. с сервиса доставки RedExpress по иску владельца сети магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ». Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы судебной инстанции.

В мае 2022 года российская дочерняя компания крупного французского ретейлера косметики и парфюмерии Sephora — АО «Сефора Рус» — подала иск к ООО «Рэд». В ходе рассмотрения дела истец сменил наименование на АО «Иль де Ботэ».

В соответствии с материалами дела, истец и ответчик в 2016 году заключили агентский договор, по условиям которого сервис RedExpress доставлял клиентам покупки, приобретенные на сайтах sephora.ru и iledebeaute.ru, а полученные от покупателей деньги передавал ретейлеру.

С первого квартала 2021 года у ООО «Рэд» стала появляться задолженность перед «Иль де Ботэ». Перед обращением в суд сумма долга составляла около 138 млн руб. по 102 тыс. операциям доставки.

В первой половине октября агентство РИА Новости сообщило о возобновлении работы в России сети магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» на месте торговых точек бренда Sephora.