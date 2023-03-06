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FT: Европа занимается «обезболиванием» проблем в энергетике, но не их лечением

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Markus Schreiber/AP

Власти Евросоюза (ЕС) выделили более триллиона долларов в виде субсидий на потребление ископаемого топлива, чтобы облегчить бремя домохозяйств и предприятий. Однако это лишь «обезболивание» реальной проблемы, а не конкретное лечение. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.

«Мы все деньги тратим на болеутоляющие кратковременного действия, а саму болезнь не лечим. Власти должны сосредоточить внимание на сокращении спроса на ископаемое топливо и на переходе к возобновляемым источникам», — отметил одних из опрошенных экспертов.

По мнению участников рынка, в таких огромных расходах нет никакого смысла, так как сама проблема не будет решена. Кратковременное действие от выделенных субсидий лишь только усилит боль от дальнейшего роста цен на энергию. Однако в реальности необходимо решить проблемы неэффективного потребления энергии и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Эксперты посчитали, что повышение энергоэффективности станет одним из первых и самых важных шагов по переходу на новые источники.

1 марта издание Anadolu писало, что энергетический кризис, который был спровоцирован из-за начала спецоперации на Украине, привел к тому, что страны ЕС начали возвращаться к использованию угольных электростанций.

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