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Глава Минэкономики ФРГ Хабек: газохранилища должны быть заполнены летом без пиков цен

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Global Look Press

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил после закрытого заседания кабинета министров страны в гостевом доме правительства в замке Мезеберг, что летом газохранилища ФРГ должны быть заполнены без пиков цен на топливо. Об этом сообщает Reuters.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Евросоюз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Она пояснила, что за восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%. Совместными силами стран и за счет напряженной работы эту нехватку удалось компенсировать. Фон дер Ляйен отметила, что этого удалось достичь благодаря помощи США и Норвегии, которые поставляли сжиженный и трубный газ.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу CNN, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.

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