Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе — феврале снизились на 46% год к году

Российской бюджет пополнился за счет нефтегазовых доходов на 947 млрд руб. в январе — феврале 2023 года, что на 46% меньше относительно аналогичного периода 2022 года. Информация об этом содержится в отчете, который пресс-служба Минфина опубликовала на своем сайте.

«Нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. и снизились на 46% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате ограничения скидки российской экспортной марки нефти Urals по отношению к эталонной североморской Brent налоговые поступления от нефтяного сектора постепенно восстановятся, особенно во втором полугодии 2023 года.

Во второй половине февраля Совет Федерации поддержал закон об ограничении скидки на Urals по отношению к Brent с 1 апреля для расчета нефтяных налогов.

На прошлой неделе пресс-служба российского министерства финансов сообщила, что российская казна, по предварительным данным, недополучит 132,1 млрд руб. нефтегазовых доходов в марте 2023 года.