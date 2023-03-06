Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении цифрового рубля

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, благодаря которому можно создать основу для внедрения цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов, передает ТАСС.

Документ вводит такие термины, как платформа цифрового рубля и правила ее работы, участник и пользователь платформы, цифровой счет (кошелек). Также в законопроекте прописаны требования к формированию работы платформы и доступа к ней, порядок открытия, ведения и закрытия кошелька.

За Центральным банком России (ЦБ) предлагается закрепить статус оператора платформы цифрового рубля, регулятор должен следить за организацией и обеспечением функционирования платформы, а также он будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и тд.

Ранее первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности заявила журналистам, что ЦБ с 1 апреля планирует запустить пилот с 13 банками по реальным операциям физических лиц с цифровым рублем — переводам и оплате товаров и услуг.