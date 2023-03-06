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Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

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Банк России решил учредить оператора автоматизированной информационной системы страхования. Об этом сообщается на сайте российского Центрального банка.

«Банк России принял решение о создании АО «Национальная страховая информационная система» (АО «НСИС») — оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ пояснили, что в этой системе будут храниться все сведения по договорам автострахования и страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

Объединение баз данных по разным видам страхования в единую экосистему повысит актуальность сведений и их качество, позволит получить более полную информацию о застрахованном лице и объекте, а также будет способствовать созданию новых и удобных сервисов для потребителей, считают в Центробанке.

В ЦБ также добавили, что 100% акций «НСИС» будет принадлежать Банку России в соответствии с законодательство РФ.

В конце 2022 года в России был принят закон, согласно которому страховые компании теперь обязаны передавать сведения по обязательному (ОСАГО) и добровольному автострахованию (каско, ДСАГО), а также страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций в единую информационную систему — АИС «Страхование».

Ранее эксперты предложили пересмотреть систему выплат по ОСАГО из-за ее неэффективности.

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