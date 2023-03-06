Глава Министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что европейские и азиатские страны нарастили расходы на военные цели, что, по его мнению, говорит о завершении периода «дивидендов мира», которые появились после завершения Второй мировой войны. Об этом Балакришнан сказал в эфире BloombergTV.

Министр отметил, что его посыл состоит в том, чтобы понять причины, которые стоят за этим.

«Основанный на твердых правилах мировой порядок, упор на экономическую интеграцию, либеральную экономику, свободную торговлю, — все это было формулой мира и процветания. Но теперь вера в эти столпы пошатнулась», — считает глава сингапурского МИД.

Балакришнан подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему тратят на военные цели больше всех, например, в несколько раз больше, чем КНР.

Говоря о растущем напряжении в Южно-Китайском море, министр считает, что проблема может решиться только после смены нескольких поколений.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов для разжигания конфликта на Украине, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.