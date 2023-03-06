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Энергоэксперт Юшков: Польша пытается представить Россию «ненадежным поставщиком»

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Artur Widak/Global Look Press

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что Польша сама призывала к остановке поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» и старается «выжать максимум пользы для себя» из сложившейся ситуации. Так энергоэксперт прокомментировал сообщение о том, что польский энергетический концерн Orlen рассматривает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.

По словам Юшкова, Польша сама призывала к остановке поставок топлива из России по нефтепроводу «Дружба».

«У Orlen был непродолжительный контракт с компанией «Татнефть», который скоро должен был закончиться. В конце февраля «Татнефть» уже просто не могла осуществить доставку, так как она не была согласована. Польша сама призывала остановить поставки по нефтепроводу «Дружба» и записать это в пакет санкций», — отметил Юшков.

Энергоэксперт выразил мнение, что Польша старается «выжать максимум пользы для себя» из сложившейся ситуации.

«Они пытаются представить Россию ненадежным поставщиком и получить деньги. Однако если они дойдут до арбитража, все будет представлено в качестве форс-мажора. Потому что это независящее от компании обстоятельство», — объяснил Юшков.

Он также добавил, что ситуация с газом складывается похожим образом.

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