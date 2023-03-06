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В Минфине Франции анонсировали принятие мер защиты от продовольственной инфляции

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Michel Euler/AP

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в стране с марта по июнь проведут меры защиты граждан от продовольственной инфляции. Слова министра передает агентство «Прайм».

«Чтобы защитить французов от продовольственной инфляции, 6 марта утром мы достигли соглашения с крупными ретейлерами. Ретейлеры обязуются установить «антиинфляционный квартал», начиная с марта», — отметил министр.

Ле Мэр уточнил, что цель данных мер — предложить французам товары в супермаркетах по сниженным ценам и, соответственно, защитить их покупательную способность.

Как ранее писал BFM TV, жители Франции из-за стремительного роста цен на продукты готовы покупать товары с истекающим сроком годности. В сообщении говорилось, что к лету инфляция во Франции может подскочить до 3%. При этом за год цены на продукты в стране выросли на 14,5%.

Французское информационно-аналитическое издание LesEchos опубликовало материал, посвященный росту цен на продукты питания в ЕС, в котором констатируется ускорение инфляции и делается вывод, что ускорение инфляции в продовольственной сфере стало «политической проблемой во всей Европе». По данным издания, за последний год цены на продукты питания в еврозоне выросли на 15%, а в Германии и ряде других европейских стран темпы инфляции в этом секторе превышают 20%. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.

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