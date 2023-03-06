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Песков сообщил, что судьба «Северных потоков» будет решаться акционерами «Газпрома»

Дальнейшая судьба трубопроводов «Северный поток» будет решаться «Газпромом» совместно с акционерами. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, от Кремля рекомендаций на эту тему не последует.

«Это решение, которое должно приниматься коллегиально всеми акционерами, это международный проект», — цитирует Пескова Life.ru.

Как напоминает Общественная служба новостей, газопроводы проекта «Северный поток» были подорваны в сентябре 2022 года.

Согласно статье американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, за подрывом газопроводов стоят именно США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев.

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