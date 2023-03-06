Юрист Кудерко заявила, что комиссии по кредиту запрятаны в документах на сайте банков

Несмотря на то, что кредит всегда легко получить, зачастую реальные платежи оказываются куда выше тех, на которые был расчет. Это происходит из-за того, что в кредитном договоре чаще всего спрятаны различные комиссии, которые также можно найти на сайте банков. Об этом «Прайм» заявила юрист Елена Кудерко.

«Закон вынудил банки убрать все скрытые комиссии, однако они спрятали их в тексты правил, публичных договоров и иных многостраничных и запутанных документов, размещенных на сайте банка, лишь часть из которых напечатана на бумаге мелким шрифтом», — отметила Кудерко.

По ее словам, бывали случаи роста ставок при досрочном погашении кредитов, и также возникали новые неожиданные комиссии. Например, они могут появиться при возврате долга наличными в офисе банка, снятии средств или при оплате. Кроме того, банки всегда включают страховки в договор, хотя сами учреждения застрахованы от рисков. Поэтому страховка в этом случае превращается лишь в дополнительный продукт, продаваемый банком.

Она добавила, что любой кредит всегда процентный, то есть платный. Поэтому всевозможные акции «кредит под 0%» являются маркетинговой уловкой. В итоге при обращении в банк за кредитом необходимо знать, что он в убытке никогда не останется, чтобы ни случилось. А вот для бюджета заемщика это может стать серьезным испытанием.

В середине декабря газета «Известия» со ссылкой на письмо общественной организации «Опора России», направленное в Минфин и Минэкономразвития, писала, что представители малого и среднего бизнеса попросили продлить на 2023 год действие программы возмещения банковских комиссий за оплату через Систему быстрых платежей (СБП).