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Байден 9 марта представит проект бюджета США на 2024 год

Американский президент Джо Байден представит проект бюджета на следующий финансовый год во время выступления в Филадельфии, штат Пенсильвания, 9 марта. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

«В четверг, 9 марта, президент отправится в Филадельфию (штат Пенсильвания), чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год», — отмечается в документе, текст которого цитирует Life.ru.

В пресс-службе уточнили, что Байден выступит с речью, «посвящённой его планам инвестировать в Америку», а также продолжить снижать цены для жителей страны, укрепить программы социального обеспечения и медицинской помощи престарелым Medicare и снизить дефицит государственного бюджета.

Как напоминает Общественная служба новостей, оборонный бюджет США на 2023 год оказался рекордным — 858 миллиардов долларов. Джо Байден подписал его в конце декабря 2022-го.

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