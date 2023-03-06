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Второй энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в октябре 2023 года

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Global Look Press

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что второй блок Белорусской АЭС (БелАЭС) планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2023 года. Об этом пишет БелТА.

«Готовность к сдаче АЭС в целом в соответствии с программами ввода в эксплуатацию прогнозируется в октябре 2023 года», — сказал Каранкевич.

По его словам, в апреле состоится первое пробное включение в сеть второго энергоблока, а мощность установки поднимут до 40%. С апреля по сентябрь будут осуществляться работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации.

2 марта сообщалось, что правительство Белоруссии поручило подписать с Российской Федерацией протокол о кредите на строительство атомной электростанции (АЭС). Отмечается, что Россия должна согласовать проект протокола в межправительственное соглашение о кредите на строительство БелАЭС. Кабмин Белоруссии поручил Минфину провести переговоры и подписать с Россией проект протокола.

Ранее сообщалось, что крупнейшими должниками России по итогам 2021 года стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Всего Минск задолжал Москве $8,5 млрд.

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