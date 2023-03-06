Цены на нефть в мире стали снижаться после публикации прогнозов динамики ВВП Китая в 2023 году

Мировые цены на нефть 6 марта начали падать на фоне прогнозов по поводу динамики экономики Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Инвесторы обратили внимание на прогнозы по ВВП Китая на текущий год, которые оказались слабее ожиданий. Из-за этого к 7.35 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,84% — до $85,11 за баррель, а апрельские фьючерсы на WTI снизились на 0,89%, до $78,97.

Однако к 11.17 мск майские фьючерсы отыграли падение и снижение составило только 0,36%, что соответствует отметке в $85,52/

28 февраля Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщил, что Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки.

До этого газета The New York Times писала, что в 2022 году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за несколько десятилетий, и на фоне восстановления спроса цены на энергоносители могут вырасти.