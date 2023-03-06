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Экономист Вэйди заявил, что РФ и КНР извлекут выгоду из-за ухода западных брендов из России

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Mark Schiefelbein/AP

Компании из Китая и России могут извлечь определенную выгоду на фоне ухода западных организаций с российского рынка. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

«Что касается западных брендов и нынешней ситуации в РФ, китайские компании могут продолжить инвестировать в российскую экономику после ухода западных компаний и их брендов», — отметил Вэйди.

По его словам, процесс заполнения освобожденных ниш после ухода западных компаний соответствует целям стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, то есть выгода есть для обеих сторон. Учитывая, что Запад больше не приобретает российские энергоносители, РФ необходимо увеличить долю рынка для поставки товаров в другие страны.

Он добавил, что за последние годы Китай серьезно повысил качество товаров, которые идут в Россию, что удовлетворяет многим потребностям российских потребителей.

В конце февраля газета «Известия» писала, что около 20 брендов одежды из Ирана готовятся выйти на российский рынок. По данным издания, поставщики уже провели переговоры с Минпромторгом и управляющими торговых центров. Отмечается, что один из производителей заключил договор на $15 млн.

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